Politano: “Non siamo ancora salvi, la Fiorentina nonostante fosse in 10 ci ha messo in difficoltà”

L’attaccante del Sassuolo, Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara. Queste le sue dichiarazioni: “Il mio goal vale la salvezza? Ancora non siamo salvi, la matematica...

L’attaccante del Sassuolo, Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara. Queste le sue dichiarazioni:

“Il mio goal vale la salvezza? Ancora non siamo salvi, la matematica dice questo... Pensiamo al Crotone sperando che li potremmo festeggiare. Abbiamo preso la coscienza che potevamo battere la Fiorentina, rimanendo in 10 specialmente. Sebbene ci abbia messo comunque in difficoltà. Due vittorie in quattro giorni? Il risultato è una conseguenza alla prestazione di squadra”.