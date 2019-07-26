Bucchioni: "Chiesa di nuovo nei pensieri dell'Inter se chiede la cessione. Perisic e Politano le risorse"

Queste le parole di Bucchioni su Federico Chiesa nel suo editoriale di Tuttomercatoweb.com: "Se Chiesa dovesse chiedere di essere ceduto in maniera forte e chiara, comunque l’Inter c’è perché Marotta...

Queste le parole di Bucchioni su Federico Chiesa nel suo editoriale di Tuttomercatoweb.com: "Se Chiesa dovesse chiedere di essere ceduto in maniera forte e chiara, comunque l’Inter c’è perché Marotta sta cercando di piazzare Perisic che non piace a Conte come esterno tutta fascia e pure Politano che non è sicuramente un pallino dell’allenatore. Con queste risorse in mano Marotta ora in stand by potrebbe puntare su Chiesa se dovessero esserci le condizioni giuste".