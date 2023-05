Politano promette: “Contro la Fiorentina avrò i capelli azzurri ma spero anche tutta la squadra”

Napoli Campione d’Italia. Matteo Politano ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria dello scudetto. “Stramaccioni? Ci siamo salutati già domenica, lo sa il bene che gli voglio! Io l’ultimo a uscire dal campo? Giusto festeggiare con le persone che erano qui per noi, gioia indescrivibile per noi e per Napoli, siamo contentissimi! Cosa mi resta nel cuore? Tutto, fin dal primo giorno quando ci siamo riuniti, tutti ci davano per spacciati e invece abbiamo creato un gruppo fantastico fatto di giovani che lavoravano al massimo e si è visto il lavoro svolto”.

Politano ha aggiunto: “Non vedo l’ora di tornare a Napoli, festeggiare tutti insieme, per ordine pubblico può essere difficile ma è giusto che festeggiamo con loro. Domani capelli azzurri? Confermo! Tutta la squadra contro la Fiorentina coi capelli azzurri? Io sicuramente!”.

“Cosa è stato determinante? L’armonia dal primo giorno, sapevamo di aver perso tanti top player ma ci siamo compattati, i nuovi erano bravi ragazzi, abbiamo cercato di tirali in mezzo per fargli capire cosa era Napoli, il gruppo è stato compatto, tutti insieme, uno per uno e questo fa la differenza, nessuno si sentiva il più forte. Una dedica? A mia figlia!”.

