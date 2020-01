Il giocatore dell’Inter, Matteo Politano, si trasferirà a Napoli in prestito per 18 mesi per 2,5 milioni di euro, con un riscatto fissato a 19 milioni di euro più 2 di bonus, legati al raggiungimento della Champions League e alle presenze. Indosserà la casacca numero 21 e percepirà un ingaggio di 2.2 milioni più 300 mila euro di premi facilmente raggiungibili.

Fonte: Gianlucadimarzio.com