Tuttosport, Politano può andare alla Fiorentina, 15 milioni il prezzo, 1 milione e mezzo l'ingaggio

Tuttosport parla di Politano, se l’Inter dovesse lasciarlo partire i blucerchiati potrebbero provare a inserirsi tra le tante pretendenti in corsa, come Fiorentina, Roma e Atalanta. Matteo Politano ha...

Tuttosport parla di Politano, se l’Inter dovesse lasciarlo partire i blucerchiati potrebbero provare a inserirsi tra le tante pretendenti in corsa, come Fiorentina, Roma e Atalanta. Matteo Politano ha 26 anni, è reduce da una stagione complessivamente positiva nell’Inter e - dato da non sottovalutare - è già stato valorizzato da Di Francesco ai tempi del Sassuolo. La sua valutazione oscilla intorno ai 15/20 milioni di euro, con ingaggio da 1.5 milione a stagione: un eventuale prestito con diritto o obbligo di riscatto potrebbe essere una delle opzioni in ballo.