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Sky Sport, l'Inter vuole Biraghi ma per Conte Politano resta a Milano. Dalbert è la possibile contropartita

Secondo Sky Sport l'Inter continua a seguire Cristiano Biraghi. Nella trattativa in piedi con i viola non sarebbe stato coinvolto però Matteo Politano visto che Conte sembra aver deciso di trattenerlo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2019 01:02
Sky Sport, l'Inter vuole Biraghi ma per Conte Politano resta a Milano. Dalbert è la possibile contropartita -
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Secondo Sky Sport l'Inter continua a seguire Cristiano Biraghi. Nella trattativa in piedi con i viola non sarebbe stato coinvolto però Matteo Politano visto che Conte sembra aver deciso di trattenerlo. L'esterno Dalbert invece continua ad essere monitorato dai viola ma anche il Nizza è su di lui.

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