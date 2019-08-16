Sky Sport, l'Inter vuole Biraghi ma per Conte Politano resta a Milano. Dalbert è la possibile contropartita
Secondo Sky Sport l'Inter continua a seguire Cristiano Biraghi. Nella trattativa in piedi con i viola non sarebbe stato coinvolto però Matteo Politano visto che Conte sembra aver deciso di trattenerlo...
A cura di Redazione Labaroviola
17 agosto 2019 01:02
Secondo Sky Sport l'Inter continua a seguire Cristiano Biraghi. Nella trattativa in piedi con i viola non sarebbe stato coinvolto però Matteo Politano visto che Conte sembra aver deciso di trattenerlo. L'esterno Dalbert invece continua ad essere monitorato dai viola ma anche il Nizza è su di lui.