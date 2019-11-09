Politano alla Fiorentina a gennaio ipotesi che arriva da Milano, ma l'Inter vuole Castrovilli
Antonio Conte ritiene Politano un esterno e l’adattamento a seconda punta è una forzatura che vorrebbe evitare. Ecco perché a gennaio potrebbero esserci sorprese in tal senso, con l’ex Sassuolo che po...
Antonio Conte ritiene Politano un esterno e l’adattamento a seconda punta è una forzatura che vorrebbe evitare. Ecco perché a gennaio potrebbero esserci sorprese in tal senso, con l’ex Sassuolo che potrebbe fare i bagagli per ripartire da un’altra piazza.
Adesso Politano potrebbe lasciare l’Inter, dopo il mancato arrivo a Firenze in estate dopo il no di Conte, a gennaio invece potrebbe davvero arrivare la cessione, ipotesi che si fa sempre più largo ad Appiano Gentile, dove potrebbe sbarcare Olivier Giroud. Sull’esterno nerazzurro c’è l’interesse di molte squadre, su tutte Atalanta e Fiorentina. Con entrambi i club Marotta porta avanti anche altri discorsi. L’amministratore delegato segue Castrovilli e Kulusevski: Politano potrebbe essere una contropartita gradita a entrambe le società di Serie A. Cosi riporta calciomercato.com