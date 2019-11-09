Politano alla Fiorentina a gennaio ipotesi che arriva da Milano, ma l'Inter vuole Castrovilli

Antonio Conte ritiene Politano un esterno e l’adattamento a seconda punta è una forzatura che vorrebbe evitare. Ecco perché a gennaio potrebbero esserci sorprese in tal senso, con l’ex Sassuolo che po...

A cura di Redazione Labaroviola 09 novembre 2019 14:00

Condividi