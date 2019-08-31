Labaro Viola

Pedullà: "Pedro alla Fiorentina entro stasera o salta, l'Inter non vuole cedere Politano da quanto ne so io"

Queste le parole di Alfredo Pedullà al Pentasport di Radio Bruno:"La Fiorentina per l'attacco segue Pedro da oltre un mese, ballano 3/4 milioni, ma è un trasferimento internazionale, servono tempi più...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2019 16:14
Pedullà: "Pedro alla Fiorentina entro stasera o salta, l'Inter non vuole cedere Politano da quanto ne so io" -
News
Fiorentina
Inter
Pedulla
Politano
Pedro
Condividi

Queste le parole di Alfredo Pedullà al Pentasport di Radio Bruno:

"La Fiorentina per l'attacco segue Pedro da oltre un mese, ballano 3/4 milioni, ma è un trasferimento internazionale, servono tempi più lunghi e se non accelerano entro stasera la vedo dura. Raphinha è bloccato da Bruno Fernandes in Portigallo, Politano invece è il profilo di esterno offensivo classico puro che piace maggiormente a Pradè. Da quanto ne so io l’Inter non vuole cederlo assolutamente ma adesso tutto può succedere"

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok