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TMW, Genoa al lavoro per Politano. Da battere la concorrenza della Fiorentina

Per il Genoa si riaccende intanto qualche speranza per Politano, che piace anche alla Fiorentina. Il grifone ci crede e pensa ancora al giocatore dell’Inter. La sensazione è che la decisione finale sp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2019 12:19
TMW, Genoa al lavoro per Politano. Da battere la concorrenza della Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Per il Genoa si riaccende intanto qualche speranza per Politano, che piace anche alla Fiorentina. Il grifone ci crede e pensa ancora al giocatore dell’Inter. La sensazione è che la decisione finale spetti al calciatore e al suo entourage. Genoa al lavoro.

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