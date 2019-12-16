TMW, Genoa al lavoro per Politano. Da battere la concorrenza della Fiorentina

Per il Genoa si riaccende intanto qualche speranza per Politano, che piace anche alla Fiorentina. Il grifone ci crede e pensa ancora al giocatore dell’Inter. La sensazione è che la decisione finale sp...

Per il Genoa si riaccende intanto qualche speranza per Politano, che piace anche alla Fiorentina. Il grifone ci crede e pensa ancora al giocatore dell’Inter. La sensazione è che la decisione finale spetti al calciatore e al suo entourage. Genoa al lavoro.

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