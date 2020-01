E poi c’è l’esterno ex Sassuolo che, ormai è chiaro, lascerà la Pinetina in questa sessione di mercato. L’Inter spera di ottenere i 30 milioni che la Fiorentina era arrivata a mettere sul tavolo ad agosto, ma un investimento del genere a gennaio non è facile nonostante a Matteo siano interessate la Roma, i viola, il Napoli, l’Atalanta e, novità, il Diavolo. Ieri i suoi agenti, Lippi e Pennacchi, erano a Casa Milan e han no avuto contatti (telefonici o di persona) anche con altri club (fuori dalla “tornata” è rimasta solo la Roma che però probabilmente è la preferita del ragazzo). Potesse scegliere, l’Inter lo manderebbe a Firenze per aprire un asse con la società di Commisso, non tanto per avere a luglio Chiesa, ma per anticipare tutti su Castrovilli che è considerato la mezzala ideale per il calcio di Conte. Su di lui sarà fatto uno sforzo economico importante e potendo contare su una base d’appoggio solida (ovvero Politano in riva all’Arno a gennaio) la situazione sarebbe diversa. Lo riporta il Corriere dello Sport.