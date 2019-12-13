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La Fiorentina accelera per Politano dell'Inter. Ipotesi prestito con diritto di riscatto

Dopo la notizia del nuovo e lungo stop di Franck Ribery la Fiorentina torna forte sul mercato. Secondo quanto riporta La Nazione i viola accelerano la trattativa per Politano dell'Inter. Una buona occ...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2019 10:35
La Fiorentina accelera per Politano dell'Inter. Ipotesi prestito con diritto di riscatto -
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Dopo la notizia del nuovo e lungo stop di Franck Ribery la Fiorentina torna forte sul mercato. Secondo quanto riporta La Nazione i viola accelerano la trattativa per Politano dell'Inter. Una buona occasione per parlarne è proprio la sfida di domenica sera quando i nerazzurri saranno a Firenze. L'ipotesi è il prestito con diritto di riscatto.

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