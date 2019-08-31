TMW, ultimo tentativo Fiorentina per De Paul. Altrimenti pronti 30 milioni per Politano

Nella giornata di ieri Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha chiuso alla possibilità che possa arrivare Rodrigo De Paul dalla Fiorentina ma oggi l'entourage del calciatore parlerà nuo...

Nella giornata di ieri Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha chiuso alla possibilità che possa arrivare Rodrigo De Paul dalla Fiorentina ma oggi l'entourage del calciatore parlerà nuovamente con i viola per poi portare una nuova offerta ai Pozzo. La volontà del calciatore è infatti quella di cambiare aria, ma dall'altra parte la dirigenza gigliata si sta stancando del tira e molla dei friulani. Probabile comunque che l'ultimo tentativo venga fatto nelle prossime ore. Se l'assalto non dovesse andare a segno ecco che i viola virerebbero su Matteo Politano dell'Inter, con un'offerta vicina ai 30 milioni di euro, cifra che potrebbe convincere i nerazzurri che virerebbero poi su Ante Rebic, con il 50% del ricavato dall'Eintracht Francoforte che andrebbe proprio nelle casse della Fiorentina.

Tuttomercatoweb.com