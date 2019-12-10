Il nuovo attaccante potrebbe arrivare dalla nazionale russa, piace Dzyuba dello Zenit

Punto sul mercato in attacco: Tuttosport in edicola oggi ripropone i nomi di Berardi e Politano, due esterni seguiti anche nella finestra estiva di calciomercato dalla Fiorentina. Il quotidiano propon...

Punto sul mercato in attacco: Tuttosport in edicola oggi ripropone i nomi di Berardi e Politano, due esterni seguiti anche nella finestra estiva di calciomercato dalla Fiorentina. Il quotidiano propone anche la candidatura di Dzyuba, centravanti di proprietà dello Zenit e nazionale russo, con cui ha giocato anche da protagonista i mondiali di casa