Corriere dello Sport, Fiorentina su Politano, concorrenza del Milan: il Napoli vuole 15 milioni

Scatto a destra per il mercato del Milan. I rossoneri hanno aperto la caccia a un giocatore di livello sulla corsia opposta a quella di Rafael Leao, il miglior giocatore della scorsa serie A, e tra i vari esterni sondati in questi giorni è venuto fuori anche il nome di Matteo Politano, che ha chiesto la cessione al Napoli e si sta guardando attorno. Gennaro Gattuso lo vorrebbe portare al Valencia, con Rino sulla panchina azzurra Politano aveva disputato un’ottima stagione e tra i due c’è grande feeling, ma la situazione finanziaria non è semplice. Dunque ci sono stati contatti indiretti con Fiorentina e Milan. Il club di Aurelio De Laurentiis chiede 15 milioni di euro ma è una cifra trattabile, sui cui ci si può lavorare. Lo scrive il Corriere dello Sport.

