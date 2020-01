L’Inter non molla: Politano in viola per 25-30 mln è l’anticipo per avere Castrovilli?

Lo spazio disponibile per Matteo Politano all’interno della rosa di Conte è sempre più limitato, l’attaccante sta quindi pensando ad una sua cessione. L’Inter in questa sessione di mercato accetterebbe l’offerta della Fiorentina di giugno scorso ovvero 25-30 milioni, Politano diventerebbe quindi una sorta di anticipo per portare in estate Castrovilli a Milano. Lo riporta Il Corriere dello Sport.