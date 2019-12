90 minuti in panchina nonostante in campo non ci fossero nè Lautaro nè Sanchez, al fianco di Lukaku ha giocato il giovane classe 2002 Esposito. Una bocciatura netta e chiara per Matteo Politano, esterno d’attacco classe 92 che radiomercato racconta di quanto sia vicino all’approdo a Firenze a gennaio. Questa ennesima e clamorosa bocciatura dimostra ancora una volta quanto Politano sia ormai messo ai margini da Antonio Conte. Che questa bocciatura sia l’ennesimo indizio di mercato in chiave viola?