Conte su Politano: "Il mercato è chiuso, non ho avuto da lui segni di malcontento. Sa cosa penso di lui..."

Interpellato su Politano, l'allenatore dell'Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, queste le sue parole:"Il direttore è stato molto chiaro, ha detto che il mercato è chiuso. Se dovessero...

A cura di Redazione Labaroviola 31 agosto 2019 15:52

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