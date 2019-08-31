Conte su Politano: "Il mercato è chiuso, non ho avuto da lui segni di malcontento. Sa cosa penso di lui..."
Interpellato su Politano, l'allenatore dell'Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, queste le sue parole:"Il direttore è stato molto chiaro, ha detto che il mercato è chiuso. Se dovessero...
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2019 15:52
Interpellato su Politano, l'allenatore dell'Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, queste le sue parole:
"Il direttore è stato molto chiaro, ha detto che il mercato è chiuso. Se dovessero esserci uscite dovremmo fare entrate, ma non ho avuto dal giocatore alcun avviso di scontentezza. Mancano ancora due giorni alla fine del mercato ma io sono contento dell'impegno di Matteo. Lui sa benissimo cosa penso di lui, il ruolo in cui lo considero importante"