Da Milano, Politano vicino alla Fiorentina per 30 milioni, l'Inter vuole accettare la proposta viola

Ore caldissime attorno a Matteo Politano. L’interesse della Fiorentina è reale, così come appare ormai evidente il ruolo di ultima (o quasi) scelta là davanti per il 26enne jolly offensivo dell’Inter,...

Ore caldissime attorno a Matteo Politano. L’interesse della Fiorentina è reale, così come appare ormai evidente il ruolo di ultima (o quasi) scelta là davanti per il 26enne jolly offensivo dell’Inter, fra i migliori nerazzurri in assoluto nella scorsa stagione. D’altronde, il 3-5-2 di Antonio Conte non è sicuramente l’ideale per esaltare le doti di un ragazzo che invece a Firenze troverebbe un sistema perfetto anche per inseguire in maniera concreta un posto fra i “23” per il prossimo Europeo.

In via informale, girano già le cifre dell’eventuale operazione. Ci sarebbero zero problemi a livello di ingaggio, è infatti grande la stima di Commisso nei confronti di Politano. E a livello di cartellino pare che lo stesso Commisso sia disposto a investire fino a 25-30 milioni di euro, in un’ottica probabilmente anche di «collaborazione» futura con Suning. Cifre che metterebbero tutti d’accordo in breve tempo.

Gazzetta.it