La Nazione, l'obiettivo dei viola è Politano. Nell'operazione potrebbe essere Biraghi la contropartita
Secondo quanto scrive La Nazione, all'orizzonte c'è una possibile operazione tra Fiorentina ed Inter. L'obiettivo dei viola è Matteo Politano che piace a Montella. Nella trattativa potrebbe essere ins...
A cura di Redazione Labaroviola
05 agosto 2019 10:16
Secondo quanto scrive La Nazione, all'orizzonte c'è una possibile operazione tra Fiorentina ed Inter. L'obiettivo dei viola è Matteo Politano che piace a Montella. Nella trattativa potrebbe essere inserita una contropartita ovvero Cristiano Biraghi che è un calciatore che gradisce Conte.