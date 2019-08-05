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La Nazione, l'obiettivo dei viola è Politano. Nell'operazione potrebbe essere Biraghi la contropartita

Secondo quanto scrive La Nazione, all'orizzonte c'è una possibile operazione tra Fiorentina ed Inter. L'obiettivo dei viola è Matteo Politano che piace a Montella. Nella trattativa potrebbe essere ins...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 agosto 2019 10:16
La Nazione, l'obiettivo dei viola è Politano. Nell'operazione potrebbe essere Biraghi la contropartita -
Rassegna Stampa
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Secondo quanto scrive La Nazione, all'orizzonte c'è una possibile operazione tra Fiorentina ed Inter. L'obiettivo dei viola è Matteo Politano che piace a Montella. Nella trattativa potrebbe essere inserita una contropartita ovvero Cristiano Biraghi che è un calciatore che gradisce Conte.

 

 

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