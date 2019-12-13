Per gennaio la Fiorentina cerca il colpo in attacco: Politano e Berardi i nomi seguiti
A gennaio la Fiorentina dovrà fare un colpo in attacco, ora anche per sostituire Ribery che sarà costretto ad un lungo stop. I viola continuano a seguire Matteo Politano, nel mirino c'è anche Domenico...
A cura di Redazione Labaroviola
13 dicembre 2019 11:44
A gennaio la Fiorentina dovrà fare un colpo in attacco, ora anche per sostituire Ribery che sarà costretto ad un lungo stop. I viola continuano a seguire Matteo Politano, nel mirino c'è anche Domenico Berardi del Sassuolo anche se questa trattativa sembra già difficile visto che i neroverdi per lui sparano alto. Lo riporta Il Corriere dello Sport.