Napoli, ci risiamo: rubata l'auto a Politano. In un mese siamo al terzo episodio criminale ai giocatori

Dopo la denuncia di Juan Jesus e la rapina a Neres, ci risiamo. Adesso purtroppo è toccato a Politano, rubata la sua automobile

Ancora nel mirino della malavita un giocatore del Napoli. È stata infatti rubata nella serata di mercoledì a Posillipo l'automobile di Matteo Politano, che era a cena a casa di parenti. In mattinata l'attaccante azzurro ha sporto denuncia contro ignoti e il brutto episodio è diventato di dominio pubblico.

Le indagini sono appena scattate ed è presto per ipotizzare una matrice comune con il furto dell'orologio di cui era rimasto vittima il 31 agosto David Neres e il danneggiamento del Suv di Juan Jesus, avvenuto martedì notte. Per il momento gli investigatori della Polizia di Stato di Napoli escludono che ci sia una regia unica. Inoltre sembrerebbe che solo nel caso di Juan Jesus ad agire siano stati dei ladri avvezzi all'uso delle tecnologie, per via dei dispostivi gps trovati nella vettura.

Di sicuro sarà però alzata la guardia e aumenteranno le misure di sicurezza intorno alla squadra, che stava vivendo grazie al primato solitario in classifica un momento di grande allegria e serenità. C'è quindi un motivo di preoccupazione in più anche per Antonio Conte. Toccherà agli inquirenti stabilire se intorno alla capolista si sta creando un clima pericoloso.

Prima Neres, poi Juan Jesus e ora Politano. Tre indizi rischiano di diventare una prova e avanza giocoforza il timore che i giocatori del Napoli possano essere finiti nel mirino della malavita. Ma al momento sono solo supposizioni ed è possibile che si tratti invece di un caso. In ogni caso però si tratta di una turbativa per gli azzurri, costretti a fronteggiare fuori dal campo una inattesa minaccia in più. Lo scrive La Repubblica

LE PAROLE DI GUDMUNDSSON DOPO LA SENTENZA

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