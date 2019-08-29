L'Udinese fa ancora muro su De Paul? La Fiorentina cerca Politano, il calciatore accetterebbe Firenze ma Conte...
Se non si sblocca De Paul, che resta il primo obiettivo per il finale di mercato della Fiorentina, i viola possono tornare su Matteo Politano, dell'Inter. La distanza con l'Udinese rimane e il cambio...
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 18:36
Se non si sblocca De Paul, che resta il primo obiettivo per il finale di mercato della Fiorentina, i viola possono tornare su Matteo Politano, dell'Inter. La distanza con l'Udinese rimane e il cambio di obiettivo è dietro l'angolo: l'ex Roma gradisce l'opzione e soprattutto l'opportunità di diventare titolare nel 4-3-3 di Montella, ma Conte punterebbe a tenerlo perché lo ritiene utile e con caratteristiche uniche nella rosa nerazzurra.
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