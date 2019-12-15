Corriere dello Sport, Berardi é il grande obiettivo per gennaio della Fiorentina. Alternative Politano e Kalinic

In casa Fiorentina c'è da rafforzare la rosa prima di tutto in attacco, più che mai dopo lo stop di Ribery, e poi cogliere eventuali occasioni centrocampo e difesa. In fase offensiva da Berardi, a Pol...

In casa Fiorentina c'è da rafforzare la rosa prima di tutto in attacco, più che mai dopo lo stop di Ribery, e poi cogliere eventuali occasioni centrocampo e difesa. In fase offensiva da Berardi, a Politano a Kalinic c'è una lista di giocatori che sono tutti sotto osservazione. Domenico Berardi del Sassuolo, 25 anni, è l'esterno offensivo da considerare in cima alla lista dei desideri, un nome che spesso è stato accostato ai viola e che adesso sarebbe da provare a portare davvero anche vero in riva all'Arno, tuttavia fra mille difficoltà. Matteo Politano, classe ’93, dell’Inter è una strada che appare meno impervia anche se lo stesso Antonio Conte non vorrebbe lasciarlo partite nonostante venga impiegato senza continuità. L'idea potrebbe essere quella di un prestito con un diritto di riscatto. Da non abbandonare, per il centro dell'attacco, anche la pista che porta a Kalinic, un ex che Firenze conosce molto bene e che tornerebbe in una piazza in cui è riuscito ad essere protagonista a differenza delle successive destinazioni dove ha faticato parecchio.

Corriere dello Sport