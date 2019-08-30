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Pradè punta ad abbassare le pretese per De Paul. Resta in piedi anche la pista che porta a Politano

Secondo La Nazione l'unico modo per chiudere la trattativa per De Paul è investire 35 milioni. Pradè vorrebbe abbassare le pretese del club friulano. La dirigenza viola infatti si sta muovendo anche s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2019 09:19
Pradè punta ad abbassare le pretese per De Paul. Resta in piedi anche la pista che porta a Politano -
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Secondo La Nazione l'unico modo per chiudere la trattativa per De Paul è investire 35 milioni. Pradè vorrebbe abbassare le pretese del club friulano. La dirigenza viola infatti si sta muovendo anche su delle alternative. La prima è Politano, l'esterno ha una valutazione di circa 25 milioni ma a differenza dell'affare De Paul l'operazione potrebbe essere un prestito oneroso con riscatto e pagamento dell'intero cartellino nel 2020. Esclusa invece la pista Suso, lo spagnolo vuole restare in rossonero. Raphinha invece è stato tolto dal mercato dallo Sporting Lisbona, solo mediante uno sforzo economico sostanzioso si potrebbe trattare.

 

 

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