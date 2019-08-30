Pradè punta ad abbassare le pretese per De Paul. Resta in piedi anche la pista che porta a Politano

Secondo La Nazione l'unico modo per chiudere la trattativa per De Paul è investire 35 milioni. Pradè vorrebbe abbassare le pretese del club friulano. La dirigenza viola infatti si sta muovendo anche s...

Secondo La Nazione l'unico modo per chiudere la trattativa per De Paul è investire 35 milioni. Pradè vorrebbe abbassare le pretese del club friulano. La dirigenza viola infatti si sta muovendo anche su delle alternative. La prima è Politano, l'esterno ha una valutazione di circa 25 milioni ma a differenza dell'affare De Paul l'operazione potrebbe essere un prestito oneroso con riscatto e pagamento dell'intero cartellino nel 2020. Esclusa invece la pista Suso, lo spagnolo vuole restare in rossonero. Raphinha invece è stato tolto dal mercato dallo Sporting Lisbona, solo mediante uno sforzo economico sostanzioso si potrebbe trattare.