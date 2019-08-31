Da Milano, la Fiorentina offre a Politano quinquennale da 2,2 milioni netti a stagione

Questo ciò che scrive la redazione di Fcinternews.com su Politano e la Fiorentina:"La Fiorentina ha alzato il pressing per arrivare a Matteo Politano. L'esterno offensivo romano è la prima scelta di D...

Questo ciò che scrive la redazione di Fcinternews.com su Politano e la Fiorentina:

"La Fiorentina ha alzato il pressing per arrivare a Matteo Politano. L'esterno offensivo romano è la prima scelta di Daniele Pradè per l'attacco. Il direttore sportivo dei viola è in pressing da giorni sul manager del ragazzo, Davide Lippi. Dopo le iniziali titubanze adesso Politano sta valutando concretamente l'offerta arrivata dalla società di Rocco Commisso, che mette sul piatto un quinquennale da 2-2,2 milioni netti a stagione più bonus. Una offerta leggermente superiore a quanto Matteo percepisce a Milano.

Per l'Inter, invece, sul tavolo una proposta da 25 milioni più 5 di bonus, una parte dei quali facili da raggiungere è un'altra più complessa. L'Inter parte da 35 milioni di valutazione, ma accetterebbe anche 30 con magari dei bonus accessori. Insomma, la distanza è tutt'altro che ampia e la Fiorentina si appresta nelle prossime ore a lanciare l'assalto finale"