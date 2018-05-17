Berardi alla Fiorentina: pista concreta o sogno irrealizzabile?
Come riportato anche dal nostro sito La Nazione in edicola oggi ha parlato di un forte interesse della Fiorentina per Domenico Berardi del Sassuolo clicca qui.Secondo quanto raccolto dalla nostra reda...
Come riportato anche dal nostro sito La Nazione in edicola oggi ha parlato di un forte interesse della Fiorentina per Domenico Berardi del Sassuolo clicca qui.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione tuttavia sembra una trattativa irrealizzabile. Il Sassuolo nonostante una stagione in ombra vorrebbe ricavare da una cessione del giocatore almeno 30 milioni di euro, cifra che la Fiorentina non è disposta a versare. Inoltre il giocatore vorrebbe almeno 3 milioni di euro annui, cifra fuori portata per la Fiorentina. In conclusione, il giocatore in caso di trasferimento, vorrebbe trasferirsi in club che gioca quanto meno in Europa. Quindi ci sentiamo, pur rispettando il parere dei nostri autorevoli colleghi, di smentire questa trattativa.
Lo stesso discorso vale per Matteo Politano. Il giocatore ha disputato una stagione grandiosa a Sassuolo attirando l'interesse dei maggiori club italiani ed estromettendo conseguentemente la Fiorentina da una possibile corsa al giocatore.
Lorenzo Bigiotti