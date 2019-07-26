Politano bocciato da Conte, ci sta pensando la Fiorentina, richiesta informazioni al procuratore

Qualcosa si muove. Da rivelazione nerazzurra della scorsa stagione a possibile partente, il passo potrebbe essere clamorosamente breve per Matteo Politano. L'esterno offensivo romano nel 3-5-2 di Anto...

Qualcosa si muove. Da rivelazione nerazzurra della scorsa stagione a possibile partente, il passo potrebbe essere clamorosamente breve per Matteo Politano. L'esterno offensivo romano nel 3-5-2 di Antonio Conte trova difficile collocazione tattica e per questo potrebbe essere sacrificato per fare cassa e dare l'assalto a un laterale mancino di fascia oltre al primo obiettivo Lukaku. Anche perché nei piani del tecnico salentino Politano è tutt'altro che un titolare. Nei prossimi giorni previsto un contratto tra il suo agente Davide Lippi e la dirigenza interista per fare il punto della situazione. L'Inter l'ha riscattato per 20 milioni e vuole almeno la stessa cifra per, eventualmente, venderlo. Intanto gli estimatori non mancano e iniziano a bussare alla porta del classe 1993.

RICHIESTE - Atalanta e Torino hanno avviato da qualche giorno i contatti. I nerazzurri lo vorrebbero per regalare a Gasperini un rinforzo da Champions, mentre il club di Cairo vorrebbe uno tra Verdi e appunto Politano per alzare l'asticella tra campionato ed Europa League. Sullo sfondo anche la Fiorentina che in questi giorni con Lippi sta trattando per Lirola e Borja Valero e ha preso informazioni. Nel 4-3-3 di Montella Politano potrebbe trovare il giusto collocamento tattico. Tutte soluzioni interessanti, ma che al momento non attraggono particolarmente Politano.

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