Tuttosport, Pradè ha due priorità nella fase offensiva: Rodrigo De Paul e Matteo Politano
Come riporta Tuttosport, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha due priorità per gli esterni offensivi: Rodrigo De Paul dell'Udinese e Matteo Politano dell'Inter.
A cura di Redazione Labaroviola
09 agosto 2019 09:53
Come riporta Tuttosport, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha due priorità per gli esterni offensivi: Rodrigo De Paul dell'Udinese e Matteo Politano dell'Inter.