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Tuttosport, Pradè ha due priorità nella fase offensiva: Rodrigo De Paul e Matteo Politano

Come riporta Tuttosport, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha due priorità per gli esterni offensivi: Rodrigo De Paul dell'Udinese e Matteo Politano dell'Inter.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2019 09:53
Tuttosport, Pradè ha due priorità nella fase offensiva: Rodrigo De Paul e Matteo Politano - De Paul
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Come riporta Tuttosport, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha due priorità per gli esterni offensivi: Rodrigo De Paul dell'Udinese e Matteo Politano dell'Inter.

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