Di Marzio, a gennaio la Fiorentina farà un nuovo tentativo per Politano

Il 4-3-3 scelto da Montella per la Fiorentina impegnata a Torino, potrebbe essere anche il modulo ideale per esaltare le caratteristiche di Matteo Politano. La società viola, infatti, è intenzionata a...

Il 4-3-3 scelto da Montella per la Fiorentina impegnata a Torino, potrebbe essere anche il modulo ideale per esaltare le caratteristiche di Matteo Politano. La società viola, infatti, è intenzionata a riprovarci per l’esterno offensivo dell’Inter, ai margini del progetto nerazzurro (solo 284 minuti in stagione tra campionato e Champions). A gennaio dunque la Fiorentina farà un nuovo tentativo per Politano già cercato in estate: il calciatore classe 1993 non ha espresso la volontà di andare via, anzi vorrebbe restare all'Inter, ma la Fiorentina proverà a far cambiare le cose.

Gianlucadimarzio.com