Conte bloccò la cessione alla Fiorentina, ora non lo vuole più. Politano via a gennaio dall'Inter
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Antonio Conte ha già scaricato Matteo Politano, il giocatore offensivo dell'Inter non rientra più nelle preferenze del tecnico che gli preferisce ad...
A cura di Redazione Labaroviola
31 ottobre 2019 19:06
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Antonio Conte ha già scaricato Matteo Politano, il giocatore offensivo dell'Inter non rientra più nelle preferenze del tecnico che gli preferisce addirittura il classe 2002 Esposito. E pensare che ad agosto era praticamente fatto il trasferimento di Politsno alla Fiorentina per 30 milioni, bloccata proprio da Conte perché ci puntava, e invece...