Conte bloccò la cessione alla Fiorentina, ora non lo vuole più. Politano via a gennaio dall'Inter

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Antonio Conte ha già scaricato Matteo Politano, il giocatore offensivo dell'Inter non rientra più nelle preferenze del tecnico che gli preferisce ad...

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Antonio Conte ha già scaricato Matteo Politano, il giocatore offensivo dell'Inter non rientra più nelle preferenze del tecnico che gli preferisce addirittura il classe 2002 Esposito. E pensare che ad agosto era praticamente fatto il trasferimento di Politsno alla Fiorentina per 30 milioni, bloccata proprio da Conte perché ci puntava, e invece...