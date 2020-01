Secondo quanto riporta La Nazione in edicola oggi, nella giornata di ieri la Fiorentina avrebbe fatto un nuovo tentativo per Politano, chiedendo all’Inter la stessa formula usata per Cutrone. Secca la risposta dei nerazzurri, che non vendono il giocatore per meno di 35 milioni. Un prezzo troppo elevato per il club viola.