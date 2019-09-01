La Fiorentina continua a seguire Politano ma l'Inter vuole avere la pole per Chiesa
Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport l'Inter vuole oliare i rapporti con i viola percepisce in prospettiva c'è l'affare Federico Chiesa. Con la proprietà Della Valle per il giovane talento s...
A cura di Redazione Labaroviola
01 settembre 2019 09:52
Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport l'Inter vuole oliare i rapporti con i viola percepisce in prospettiva c'è l'affare Federico Chiesa. Con la proprietà Della Valle per il giovane talento sembrava tutto fatto con la Juventus mentre poi lo dopo del nuovo proprietario. Per la prossima estate ripartirà quindi tutto da zero e l'Inter vuole avere la pole. L'Inter valuta Politano 35 milioni ma la Fiorentina non sembra disposta a spendere così tanto.