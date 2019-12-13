Sky, nei prossimi giorni incontro con Politano, è lui il prescelto per l'attacco viola
Secondo quello che ha raccontato in diretta l'esperto di Sky Di Marzio, con l’infortunio di Ribery, la Fiorentina è sempre più convinta di puntare dritta su Politano. Nei prossimi giorni ci sarà un in...
A cura di Redazione Labaroviola
13 dicembre 2019 15:50
Secondo quello che ha raccontato in diretta l'esperto di Sky Di Marzio, con l’infortunio di Ribery, la Fiorentina è sempre più convinta di puntare dritta su Politano. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra il club viola e gli agenti per capire la volontà del calciatore: Politano vorrebbe rimanere in nerazzurro, ma ascolterà attentamente la proposta viola