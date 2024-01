Carnevali ribadisce: “Berardi è incedibile, i giocatori di questo livello a gennaio resteranno al Sassuolo”

“Berardi è incedibile, non vogliamo privarci dei giocatori più importanti. Valutiamo, l’intenzione è rafforzarci. Berardi o giocatori di questo livello, ossia top, resteranno”. Così Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ai microfoni di Mediaset prima dell’ottavo di Coppa Italia in casa dell’Atalanta e a pochi giorni dalla sfida di campionato contro la Fiorentina. Berardi è sempre un nome molto chiacchierato in orbita viola.

