Giovanni Carnevali del Sassuolo è stato intervistato a Sky e ha parlato sulla cessione di Alfred Duncan alla Fiorentina: “Duncan? Cedere un giocatore a gennaio non ci è mai piaciuto, però dovevamo capire anche la volontà del calciatore: per questo gli abbiamo dato la possibilità di trasferorsi in un club importante come la Fiorentina. Siamo molto contenti perché l’operazione ci ha accontentato sotto il profilo economico. E siamo felici per lui perchè voleva da tempo andare alla Fiorentina”.