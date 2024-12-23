Carnevali: "Berardi fu vicino all'addio, lo volevano anche Juve e Atalanta. Il suo futuro? Valuteremo"

Non ci sono state quelle offerte economiche che non ci hanno fatto trovare una soluzione per Berardi

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, a La Politica nel pallone su GR Parlamento, ha parlato del futuro di Domenico Berardi e delle trattative che avrebbero potuto fargli dire addio alla società neroverde. Queste le parole sull'ex obiettivo viola:

"Berardi? Quello che succederà lo andremo a vedere insieme. Ad oggi non c'è nessuna richiesta. A oggi, lui per primo, siamo concentrati sul Sassuolo. Poi faremo le valutazioni, come abbiamo sempre fatto in questi anni, ci siederemo a tavola con le società che lo chiederanno perché con il ragazzo c'è qualcosa di speciale, di diverso, siamo sempre in sintonia sotto tutti gli aspetti.

Ci sono stati più momenti, momenti in cui ci poteva essere l'addio, perché magari la società era anche disposta a fare una cessione e poi per diversi motivi non si è conclusa. Di richieste ne abbiamo avute diverse, penso alla Juventus, l'Atalanta, diverse squadre nel corso degli anni, poi per un motivo o per un altro, in primis la nostra volontà e poi quella del giocatore, e poi magari non ci sono state quelle offerte economiche che non ci hanno fatto trovare una soluzione".

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