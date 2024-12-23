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I convocati della Fiorentina per l'Udinese. Manca solo Biraghi che ormai è fuori dal progetto tecnico. Dodò squalificato

Alle 18.30 la Fiorentina scende in campo allo stadio Franchi per incontrare l'Udinese in uno dei 2 posticipi del lunedi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 dicembre 2024 11:07
I convocati della Fiorentina per l'Udinese. Manca solo Biraghi che ormai è fuori dal progetto tecnico. Dodò squalificato - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Raffaele Palladino ha diramato la lista dei convocati per la sfida della Fiorentina contro l'Udinese, assente solo Biraghi che ormai è fuori dal progetto viola. Dodò fuori per squalifica dopo il giallo rimediato a Bologna. Ecco la lista completa

I convocati della Fiorentina per l'Udinese. Manca solo Biraghi che ormai è fuori dal progetto tecnico. Dodò squalificato

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