Alla fine il treno Juve è passato: Carnevali ci sale dopo 12 anni passati in stazione

Dopo anni di accostamenti e retroscena, l’ad neroverde pronto a raccogliere l’eredità di Comolli: un matrimonio annunciato

Damien Comolli nelle prossime ore presenterà le proprie dimissioni dall'incarico di amministratore delegato della Juventus. La decisione è maturata dopo i confronti con la proprietà, che nel frattempo ha già individuato il successore: si tratta di Giovanni Carnevali, da diversi anni ad del Sassuolo. Per domani è stato convocato un cda straordinario, nel quale saranno ufficializzate le dimissioni del francese dopo un anno dall'inizio del suo mandato.

La scelta di Elkann conferma la volontà di prevedere nel ruolo più strategico del club un uomo di conti che abbia piena coscienza del livello sportivo, non solo esperto di finanza come lo era Scanavino prima di Comolli. Il dirigente francese nel corso del suo mandato ha in effetti messo a disposizione le conoscenze maturate in trent’anni di vita calcistica vissuta tra i ruoli di osservatore, direttore sportivo e ultimo di presidente del Tolosa, ma i risultati non sono stati soddisfacenti, avendo mancato tutti gli obiettivi minimi pur disponendo di un extra budget. La decisione di Elkann non stravolge i presupposti: Carnevali, tante volte accostato alla Juve nel post Marotta, è a capo della dirigenza del Sassuolo dal 2014 e ha contribuito in prima linea alla costruzione della favola neroverde accanto alla famiglia Squinzi. Elkann, insomma, congeda Comolli per affidarsi a un uomo di calcio che ha una maggiore conoscenza e dimestichezza con il calcio italiano.

Lo riporta gazzetta.it