2 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 19:10

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Carnevali: “Thorstvedt alla Fiorentina? Una proposta del genere non l’ho presa neanche in considerazione”

News

Carnevali: “Thorstvedt alla Fiorentina? Una proposta del genere non l’ho presa neanche in considerazione”

Redazione

2 Marzo · 17:56

Aggiornamento: 2 Marzo 2026 · 17:56

TAG:

#FiorentinaCarnevaliThorstvedt

Condividi:

di

Nella giornata odierna a Radio GR1 ha parlato il presidente del Sassuolo, Carnevali parlando delle offerte ricevute da molte squadra e anche dalla Fiorentina per Thorstvedt nel mercato di gennaio: “Il giocatore alla Fiorentina? Ne abbiamo parlato con il procuratore, ma quella proposta non merita risposta.”
Ricordiamo che secondo alcune voci la Fiorentina aveva offerto un prestito con obbligo di riscatto condizionato a 12 milioni.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio