Carnevali: “Thorstvedt alla Fiorentina? Una proposta del genere non l’ho presa neanche in considerazione”

Nella giornata odierna a Radio GR1 ha parlato il presidente del Sassuolo, Carnevali parlando delle offerte ricevute da molte squadra e anche dalla Fiorentina per Thorstvedt nel mercato di gennaio: “Il giocatore alla Fiorentina? Ne abbiamo parlato con il procuratore, ma quella proposta non merita risposta.”

Ricordiamo che secondo alcune voci la Fiorentina aveva offerto un prestito con obbligo di riscatto condizionato a 12 milioni.