Dg Sassuolo: "Il Sassuolo e Di Francesco stanno programmando il futuro. Potrebbero esserci delle novità..."

Il direttore generale del Sassuolo Carnevali ha parlato di Di Francesco

Andrea Carnevali, direttore generale del Sassuolo ha parlato a Radio Sportiva, queste le sue parole: "Con Eusebio abbiamo un rapporto eccezionale, ci confrontiamo quasi tutti i giorni sul presente e sul futuro. Non abbiamo necessità di fissare un appuntamento per decidere se resta o meni. Con lui stiamo già programmando, ma forse ci potrebbero essere delle novità…"