Berardi via da Sassuolo? Carnevali frena: "Non ha detto che vuole andarsene, valuteremo insieme"

Ieri mattina in un intervista alla Gazzetta Dello Sport il fantasista del Sassuolo Domenico Berardi aveva lasciato trapelare la possibilità di lasciare veramente Sassuolo nel mercato di riparazione, d...

Ieri mattina in un intervista alla Gazzetta Dello Sport il fantasista del Sassuolo Domenico Berardi aveva lasciato trapelare la possibilità di lasciare veramente Sassuolo nel mercato di riparazione, dopo anni in cui è stato sempre al centro di voci di mercato salvo poi restare sempre in neroverde. Nella serata invece è arrivata la replica di Carnevali AD del Sassuolo che ha frenato su questa possibilità, queste le parole riprese da TMW:

"L'importante è che recuperi bene, quando starà bene è un giocatore straordinario. Ha detto che se ne vuole andare? No, non è vero che ha detto che vuole andarsene... Se ci saranno delle opportunità le valuteremo, ma lo faremo assieme come abbiamo sempre fatto".

LE PAROLE DI CESARI

https://www.labaroviola.com/cesari-ci-vorrebbe-un-ex-calciatore-al-var-i-due-capitani-dovrebbero-andare-al-monitor-con-larbitro/271832/