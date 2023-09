Carnevali: “Berardi voleva andare alla Juventus. Ci hanno proposto un prestito. Si riaprirà a gennaio”

Intervenuto ai microfoni di Trc Modena,Giovanni Carnevali ha parlato di Domenico Berardi in orbita Juventus: “Ammetto che un contatto con la Juventus c’è stato dopo che Berardi aveva espresso la ferma intenzione di andare in bianconero – confermando quanto vi avevamo raccontato -. A Torino volevano il giocatore ma non c’è stata una trattativa vera e propria, noi avevamo solo dato una scadenza, il 17 agosto, per chiudere l’accordo e per trovare un sostituto. In quel momento la Juve aveva forse problematiche diverse ed è finita con un nulla di fatto. Proprio durante il mercato estivo la Juve aveva a lungo corteggiato il nazionale italiano, proponendo al Sassuolo un affare stile Locatelli: 3 milioni di prestito oneroso con l’obbligo di riscatto a una cifra vicina ai 20 milioni di euro più bonus, comprese alcune contropartite, con una base di intesa di ingaggio per il giocatore di circa 3 milioni di euro. Pista che a questo punto si riaprirà in inverno”. Lo riporta Alfredo Pedullà

