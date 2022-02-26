Carnevali conferma: "L'offerta della Fiorentina per Berardi fatta in estate era troppo bassa"

Non è stata mai un mistero la voglia della Fiorentina di prendere Domenico Berardi, ma l'offerta fatta era troppo bassa, lo conferma Carnevali

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha fatto il punto sui gioielli neroverdi nel corso di un'intervista a Il Messaggero:

"Scamacca ha tanto mercato, tra i primi club a informarsi c'è stata l'Inter ma sono arrivate anche richieste dall'estero. Al momento però non ci sono né accordi né trattative chiuse con nessuno. Frattesi? L'estate scorsa mi ha chiamato Berlusconi, lo voleva a tutti i costi. Non è stato facile resistere. La Roma ci credeva molto e non avrebbe mai voluto venderlo, ma ci sono momenti in cui si preferisci la piazza dove si ha più possibilità di giocare; Davide deve ancora crescere molto, ha margini incredibili e su di lui ci sono club italiani e stranieri. Berardi? è la nostra bandiera, è un campione e dobbiamo dargli il giusto peso. In estate è arrivata un'offerta della Fiorentina ma non era adeguata".

GLI OCCHI DELLA FIORENTINA SU DALOT

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