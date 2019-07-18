Carnevali: “Lirola vuole andare via. Il Sassuolo è una bottega cara quindi servono le condizioni giuste”

L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato di calciomercato, partendo dalla possibile cessione di Lirola con un messaggio anche ai viola: "Non ho avuto modo di parlare con lui perché è ancora in...

L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato di calciomercato, partendo dalla possibile cessione di Lirola con un messaggio anche ai viola: "Non ho avuto modo di parlare con lui perché è ancora in vacanza, ma ho sentito che vorrebbe andare via tanto che avrebbe già disdetto l' appartamento. Se non ha motivazioni è giusto che vada, qui resta solo chi è motivato. Ma per cederlo servono le condizioni, noi i giocatori non li regaliamo. Quella del Sassuolo è una bottega cara".

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