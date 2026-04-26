Carnevali: "Grosso è un tecnico da grande club, ma vogliamo proseguire il rapporto con lui a lungo"

Il dirigente neroverde ha parlato dell'attuale tecnico degli emiliani

L'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali ha analizzato il momento della squadra ai microfoni di DAZN.

Sui traguardi stagionali ha dichiarato: «Il nostro scopo è raccogliere tutto ciò che possiamo da qui alla fine: abbiamo ancora 12 punti a disposizione e puntiamo a ottenerne il massimo. Siamo soddisfatti del percorso fatto finora e vogliamo concludere questa stagione nel miglior modo possibile».

Riguardo alle voci di mercato, in particolare su Muharemovic, ha precisato: «Ci gratifica aver valorizzato elementi che ora aspirano a piazze più prestigiose. Sento parlare di intese già raggiunte per alcuni nostri calciatori, ma la realtà è che non ci siamo ancora seduti al tavolo con nessuno. La nostra intenzione è confermarli, così da allestire una rosa ancora più competitiva per il futuro».

Infine, ha speso parole di stima per l'allenatore: «Il tecnico è una figura chiave nel percorso che abbiamo intrapreso. È legato a noi da un contratto, possiede un potenziale enorme e siamo entusiasti di proseguire insieme a lui».