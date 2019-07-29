Carnevali: "Dopo i calendari parlerò con la Fiorentina per le trattative di Boateng e Lirola"
Carnevali, A.D. Sassuolo ha parlato a Sky Sport: "Boateng e Lirola in viola? La Fiorentina è una delle grandi squadre, oggi non ci siamo incontrati perchè c'era l'assemblea in Lega, ma dopo i calendar...
A cura di Redazione Labaroviola
29 luglio 2019 18:57
Carnevali, A.D. Sassuolo ha parlato a Sky Sport: "Boateng e Lirola in viola? La Fiorentina è una delle grandi squadre, oggi non ci siamo incontrati perchè c'era l'assemblea in Lega, ma dopo i calendari ci vedremo e ci sarà modo e tempo per capire le eventuali trattative".