Carnevali: "Dopo i calendari parlerò con la Fiorentina per le trattative di Boateng e Lirola"

Carnevali, A.D. Sassuolo ha parlato a Sky Sport: "Boateng e Lirola in viola? La Fiorentina è una delle grandi squadre, oggi non ci siamo incontrati perchè c'era l'assemblea in Lega, ma dopo i calendar...

A cura di Redazione Labaroviola 29 luglio 2019 18:57

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