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Carnevali: "Dopo i calendari parlerò con la Fiorentina per le trattative di Boateng e Lirola"

Carnevali, A.D. Sassuolo ha parlato a Sky Sport: "Boateng e Lirola in viola? La Fiorentina è una delle grandi squadre, oggi non ci siamo incontrati perchè c'era l'assemblea in Lega, ma dopo i calendar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 luglio 2019 18:57
Carnevali: "Dopo i calendari parlerò con la Fiorentina per le trattative di Boateng e Lirola" -
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Carnevali, A.D. Sassuolo ha parlato a Sky Sport: "Boateng e Lirola in viola? La Fiorentina è una delle grandi squadre, oggi non ci siamo incontrati perchè c'era l'assemblea in Lega, ma dopo i calendari ci vedremo e ci sarà modo e tempo per capire le eventuali trattative".

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