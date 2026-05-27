Gazzetta: “Carnevali ha provato a tentare Grosso con un prolungamento di un anno e ingaggio più alto”

L’ad del Sassuolo avrebbe voluto tenere Grosso almeno per un’altra stagione

L'ad Giovanni Carnevali avrebbe voluto trattenerlo e ha provato a tentarlo con il prolungamento di un altro anno (scadenza 2027) con adeguamento dello stipendio (attualmente guadagna meno di un milione netto a stagione), ma senza successo. «Abbiamo un rapporto speciale ma, parlando con il suo procuratore, credo ci sia la volontà di non continuare con il Sassuolo. Ci troveremo presto per definire la situazione». Lo scrive La Gazzetta dello Sport.