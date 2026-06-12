Terremoto Juve: Via Comolli, al suo posto è ufficiale l'arrivo di Carnevali dal Sassuolo

Il successore del dirigente francese è l'esperto direttore proveniente dal Sassuolo

La notizia ha ormai i crismi dell'ufficialità: Giovanni Carnevali fa il suo ingresso nei quadri dirigenziali della Juventus, andando a ricoprire la doppia carica di amministratore delegato e direttore generale. Il ribaltone ai vertici è stato sancito dall'ultimo Consiglio di amministrazione del club piemontese, che ha contestualmente ratificato la risoluzione del rapporto con Damien Comolli. Per l'ormai ex dirigente è stata stanziata una liquidazione di 850mila euro lordi, senza che la società richiedesse indietro il premio versato al momento del suo iniziale insediamento.

Il neo-dirigente juventino ha affidato ai canali di comunicazione societari le sue prime impressioni, rimarcando l'onore e il carico di impegni che derivano da una simile poltrona: