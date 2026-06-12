Terremoto Juve: Via Comolli, al suo posto è ufficiale l'arrivo di Carnevali dal Sassuolo
Il successore del dirigente francese è l'esperto direttore proveniente dal Sassuolo
La notizia ha ormai i crismi dell'ufficialità: Giovanni Carnevali fa il suo ingresso nei quadri dirigenziali della Juventus, andando a ricoprire la doppia carica di amministratore delegato e direttore generale. Il ribaltone ai vertici è stato sancito dall'ultimo Consiglio di amministrazione del club piemontese, che ha contestualmente ratificato la risoluzione del rapporto con Damien Comolli. Per l'ormai ex dirigente è stata stanziata una liquidazione di 850mila euro lordi, senza che la società richiedesse indietro il premio versato al momento del suo iniziale insediamento.
Il neo-dirigente juventino ha affidato ai canali di comunicazione societari le sue prime impressioni, rimarcando l'onore e il carico di impegni che derivano da una simile poltrona:
«Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo club ricco di storia e identità. Ringrazio la società, l’azionista di maggioranza e John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l’impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Insieme a tutte le componenti della società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale nel rispetto della storia del club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri».