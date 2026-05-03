Grosso-Fiorentina? Carnevali consapevole: “Non mi sorprenderebbe se un grande club venisse a chiedercelo”
“Se dovesse arrivare qualcuno, ci siederemo al tavolo con lui”
A cura di Redazione Labaroviola
03 maggio 2026 21:24
Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha così parlato di Fabio Grosso ai microfoni di DAZN: “Le cose nel calcio cambiano anche rapidamente. Ha un altro anno di contratto con noi, sta bene e ha fatto un ottimo lavoro. Questa è una piazza che può aiutarlo a crescere ancora, ma non mi sorprenderebbe se un grande club venisse a chiedercelo. Nel caso, ci siederemo al tavolo con lui».