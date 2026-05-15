La filosofia di Grosso: "Esser forti nei momenti difficili per aprire le ali quando il vento gira"

Il tecnico del Sassuolo racconta la sua idea di calcio tra coraggio, gestione del gruppo e resistenza alle difficoltà

Fabio Grosso torna al centro del mercato degli allenatori. Ospite di Sky Calcio Unplugged, il tecnico del Sassuolo ha parlato apertamente del proprio futuro, senza escludere un possibile addio a fine stagione. Parole che inevitabilmente alimentano le voci che lo accostano alla Fiorentina, da settimane tra i club più interessati all’ex campione del mondo.

L’allenatore neroverde, protagonista di un percorso convincente sulla panchina del Sassuolo, ha scelto però la linea della prudenza: “Non guardo mai tanto lontano, sono contento di tutte le sfide che ho accettato. Ora sono focalizzato e mi sto godendo ciò che stiamo facendo”.

Una dichiarazione che non spegne le speculazioni, soprattutto quando Grosso lascia aperta la porta a nuove opportunità: “Sono ambizioso ma non arrivista, non voglio bruciare i tempi. Se arriverà qualcosa di bello lo valuterò con la proprietà, a cui sono grato”. Parole accompagnate anche da un sentito ringraziamento alla dirigenza del Sassuolo e in particolare all’amministratore delegato Giovanni Carnevali: “Sono molto grato all’ad Carnevali, è un professionista di altissimo livello. Per ora ci godiamo quanto di buono abbiamo fatto insieme. L’obiettivo è finire nel migliore dei modi”.

Nel corso dell’intervista, Grosso ha poi approfondito la propria filosofia calcistica, spiegando i principi che guidano il suo lavoro quotidiano. “L’importante è avere idee chiare e crederci fortemente. Devi saperle portare avanti anche durante le difficoltà. Mi piace proporre un calcio offensivo e coraggioso ma poi devi capire contro quali squadre ti scontri e riconoscere ciò che serve. Mi piace dare tante info ai ragazzi e lasciargli la libertà di scegliere. È importante creare una squadra al cui interno ci sono tanti caratteri, che mi piace rispettare”.

Infine, il messaggio rivolto ai suoi giocatori, simbolo del suo modo di intendere il calcio e lo spogliatoio: “Quando sei dentro devi togliere l’ego per metterti a disposizione. Dico ai ragazzi di essere forti nei momenti difficili per aprire le ali quando le cose tornano nel verso giusto”.

Con il finale di stagione alle porte, il nome di Fabio Grosso resta dunque uno dei più caldi del panorama italiano. E la Fiorentina continua a osservare con attenzione gli sviluppi sul futuro dell’allenatore del Sassuolo.